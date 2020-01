Verso "Corri Catania 2020", il sindaco riceve gli organizzatori

Nei giorni scorsi gli organizzatori sono stati ricevuti dal Sindaco di Catania Salvo Pogliese, affiancato dall’ Assessore allo Sport Sergio Parisi e dal Vice-Sindaco Roberto Bonaccorsi, che hanno ricevuto la maglietta edizione limitata “Verso... Corri Catania” che vuole rappresentare la corsa di avvicinamento al 10 maggio e, all'unisono, hanno sottolineato come “Corri Catania rappresenti un evento positivo e coinvolgente e con un obiettivo comune, capace di aggregare tante realtà”. Gli organizzatori sono già da tempo impegnati per mettere a punto tutti i dettagli e per accogliere al meglio i partecipanti che ogni anno contribuiscono alla raccolta fondi per dar vita al progetto di solidarietà: nel 2019 l’obiettivo sostenuto da Corri Catania è stato “La Scuola della Nascita” al Dipartimento Materno Infantile del Garibaldi Nesima, diretto dal prof. Giuseppe Ettore, un progetto che si completerà nelle prossime settimane con un’area polifunzionale per le future mamme e per la gestione dei neonati. Intanto, a breve sarà svelato nei dettagli il progetto solidale a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, presieduta da Stefano Principato, che costituirà l’obiettivo della prossima edizione e che rappresenterà il filo conduttore della manifestazione, a partire dall’intensissima fase promozionale che scatterà da metà febbraio e che costituisce una delle chiavi del successo dell’evento. “Programmazione, impegno, passione e voglia di fare bene sono punti fissi che non mancano mai – sottolineano i componenti dell’Asd CorriCatania - e che contribuiscono ogni anno al successo di questo evento che ormai rappresenta un bel momento di festa e condivisione per i catanesi e non solo”.

Si svolgerà Domenica 10 Maggio la dodicesima edizione di Corri Catania, la corsa-camminata aperta a tutti che unisce sport, benessere, divertimento, impegno sociale ed emozioni e aggrega partecipanti di ogni età e capacità, uniti dal filo rosso della solidarietà e dallo slogan “Catania corre per Catania” che da sempre accompagna l’evento. Mancano poco meno di 4 mesi ed è sempre palpabile l’entusiasmo attorno alla manifestazione, organizzata dall’Asd CorriCatania con il patrocinio del Comune di Catania, che prenderà il via con il Corri Catania Village, allestito in piazza Università a partire da giovedì 7 maggio, anteprima della corsa-camminata e con un ricco programma di attività.