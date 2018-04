Vertenza asili nido, attesa la risposta del Comune sugli stipendi

Arriverà domani la risposta alle richieste delle 120 lavoratrici dei Servizi di assistenza degli Asili nido e Spazi giochi, dei Comuni di Catania, Misterbianco e Motta S. Anastasia, che non ricevono stipendi da 8 mesi e che ieri hanno scioperato e manifestato in piazza Università. Per giovedì 5 aprile alle ore 13.15, subito dopo la conclusione dei lavori della Giunta Comunale, l’assessore comunale Fortunato Parisi si è impegnato a rispondere sulla tempistica con cui verranno erogati gli stipendi spettanti, rivendicati dalle lavoratrici interessate, che intanto rimangono in stato di agitazione.

Ieri i rappresentanti di CGIL, Funzione Pubblica Cgil e Snalv, con una delegazione di lavoratrici e con i dirigenti delle rispettive cooperative, hanno incontrato Parisi, al quale hanno trasmesso "una forte critica nei confronti dell'amministrazione comunale colpevole di non aver dato seguito agli accordi sottoscritti nel mese di febbraio scorso, con cui si impegnava ad erogare a tutto il personale interessato 5 stipendi entro il mese di Marzo".

"Parisi ha riconosciuto la legittimità della protesta delle lavoratrici - concludono i rappresentanti di Fp Cgil e Snalv -e ha segnalato che il grave ritardo è stato causato da incombenze burocratiche correlate a procedure amministrative, a nomine di nuovi dirigenti, nonché a ritardi nell’approvazione del bilancio dell’Ente".