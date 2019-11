Vertenza Papino, continuano i licenziamenti e niente cigs per molti lavoratori etnei

La Papino Elettrodomestici ha avviato la procedura per la concessione della cassa integrazione straordinaria per fine attività per 218 lavoratori dei punti vendita della Sicilia e della Campania con l'eccezione di quelli di Belpasso, Gela, Misterbianco e San Giovanni La Punta.

Due giorni prima di presentare il concordato preventivo presso il Tribunale di Catania, il 18 settembre, la società ha licenziato 56 lavoratori su un esubero dichiarato di 87 dipendenti.

Un atto criticato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs siciliane da parte di un'azienda che "ha completamente ignorato - scrivono in una nota Stefano Gugliotta della segreteria Filcams Sicilia e Joice Moscatello della Filcams Nazionale - la richiesta sindacale di far ricorso agli ammortizzatori sociali". Sulla vertenza Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nazionali hanno già chiesto l'incontro per l'esame congiunto presso il ministero del lavoro e hanno anticipato che chiederanno anche il ritiro dei licenziamenti. Gugliotta e Moscatello sostengono che "avere licenziato, ignorando la richiesta sindacale di ammortizzatori sociali, per chiedere dopo due giorni la Cassa integrazione straordinaria suona come beffe che si aggiungono al danno per 56 famiglie siciliane".