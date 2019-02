Vertenza Sirti, sit in dei sindacati a Belpasso

La Sirti vuole licenziare oltre 800 lavoratrici e lavoratori, anche nella sede di Belpasso. Un quarto della forza lavoro complessiva viene considerata “esubero”. Fiom, Cigil, Cisl e Uil sono decisi a contestare questa decisione aziendale: oggi hanno manifestato dalle 13 alle 17 con un sit-in dinanzi allo stabilimento di contrada Rinaudo a Belpasso, mentre in mattinata si erano tenute le assemblee con i lavoratori.

“Chiediamo un intervento immediato delle istituzioni politiche a ogni livello, dal governo nazionale alle amministrazioni locali – affermano Nunzio Cinquemani per la Fiom, Pietro Nicastro per la Fim e Giuseppe Caramanna per la Uilm – I vertici della Sirti, società specializzata nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di telecomunicazione, non possono accampare la scusa della crisi proprio quando sono ovunque in corso opere per lo sviluppo delle reti Internet. In mancanza di meglio, dunque, sostengono di voler trasformare e migliorare il gruppo con un piano che in effetti punta soltanto a fare lievitare gli utili con il ricorso spregiudicato a esternalizzazioni e subappalti. Intanto, provano a mettere gli uni contro gli altri i dipendenti. Le manifestazioni di queste ore sono la risposta, solo la prima, ai tagli scriteriati che si vorrebbero attuare”. “