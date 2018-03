Vertenza Vedis,continua la protesta: denunciati due lavoratori

Nonostante la mediazione del prefetto e dei suoi vice, che nel corso di un incontro avvenuto nelle scorse settimane hanno cercato di favorire il dialogo con l’azienda, la Ve.Di.S non mostra segnali di ravvedimento. Al contrario: sono state presentate due denunce penali ai danni del responsabile della logistica e di un Rsa. Hanno protestato stamattina davanti la sede della Ve.Di.S i quattro lavoratori licenziati tutti tesserati con la Cgil. I rappresentanti del sindacato hanno confermato la difficoltà di gestire una vertenza caratterizzata da comportamenti antisindacali, decreti ingiuntivi, minacce di licenziamento. Stamattina insieme ai lavoratori erano presenti il segretario della Filt Cgil, Alessandro Grasso, il segretario generale della Camera del lavoro, Giacomo Rota, la segretaria nazionale di Filt Cgil Giulia Guida e i responsabili della logistica regionale e provinciale, Giuseppe Stella e Paolo Sicura. “Le continue tensioni di questa vertenza dimostrano quanto sia difficile nel nostro territorio, e in un momento storico così complesso, difendere i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza. Non possiamo far altro che ribadire che i lavoratori licenziati della Ve.di.s, azienda di trasporti di carburante sita nello Stradale Primosole, possiedono tutti la tessera del nostro sindacato e che il solo fatto di avere chiesto chiarimenti nei mesi scorsi su questioni legati ai contratti ed alla sicurezza, ha suscitato nel tempo un crescendo di problematiche mai risolte. Siamo molto amareggiati per l’assenza dell’ENI nel corso dei confronti istituzionali, che nella sua veste di azienda committente dovrebbe avere tutto l’interesse, nonché la responsabilità di tenere sotto controllo l’ aspetto della sicurezza”, hanno detto i rappresentanti di Filt e Cgil.