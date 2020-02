Centro storico, vetrate di un locale prese a sprangate: un denunciato

A seguito del danneggiamento subito dalle strutture del pub "First" del centro storico catanese lo scorso 17 febbraio, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nell'immediato per portare a termine l’attività tecnica di constatazione del reato. I poliziotti, grazie alla collaborazione del titolare del locale che aveva subito il danneggiamento, hanno potuto visionare le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, grazie alle quali è stato individuato il responsabile del “raid” in un cittadino straniero, spesso in stato di ubriachezza e molesto nei confronti dei frequentatori del luogo. È spettato ai poliziotti giungere all’identificazione dell’uomo, il cittadino di nazionalità somala S.H., che è stato immediatamente raggiunto, bloccato e condotto in Questura. Gli agenti quindi hanno proceduto secondo legge, indagandolo per il reato di danneggiamento aggravato; inoltre, seppur risulti regolarmente soggiornante nel Territorio Nazionale, a carico dell’uomo è stata avviata, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura, un’attività di riesame della sua posizione, allo scopo di verificare la presenza di eventuali elementi che ne consiglino un diverso trattamento.

Dopo questo fatto, il questore ha disposto un’ulteriore intensificazione dell’attività di controllo del territorio nella zona della “movida” del centro storico, sistematizzando la perlustrazione di tutte quelle aree in cui spesso si verificano episodi di vandalismo o semplici intemperanze di quanti si trovano in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol o stupefacenti. E proprio grazie alla più incisiva azione della Polizia di Stato sul territorio, nel corso delle prime ore della mattinata di ieri l’equipaggio di una Volante ha individuato un uomo che stava spaccando alcune vetrate dei pannelli che delimitano la parte esterna di due locali ubicati tra Piazza Vincenzo Bellini e Via Teatro Massimo. Immediatamente sono giunte sul posto altre Volanti e, grazie anche alla testimonianza di un passante, in breve tempo gli agenti hanno bloccato e identificato S.D., del 1992, con numerosi precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione dovuta presumibilmente all’assunzione di stupefacenti.

Nel corso dell’intervento dei poliziotti, l’uomo ha accusato in malore per il quale gli agenti hanno immediatamente richiesto soccorso al 118. Ripristinate le condizioni di sicurezza per la sua salute, l'uomo è stato condotto in Questura dove è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato. Verificato il possesso della spranga di ferro, utilizzata dall’uomo per infrangere le due vetrate, è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria. per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’area del centro storico e la zona della “movida”, peraltro già da tempo oggetto di attente operazioni di controllo del territorio che hanno portato anche alla chiusura di esercizi commerciali la cui attività è risultata pericolosa per la salute pubblica, sarà oggetto di ulteriori azioni incisive a garanzia della sicurezza dei cittadini.