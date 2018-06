Via Androne, aggredisce un lavavetri al semaforo con una spranga di ferro

"Stavo camminando in una strada normalmente trafficata vicino casa mia in centro città. Improvvisamente vedo un ragazzo nero corrermi incontro, come se stesse scappando da qualcosa e si infila saltando dentro un supermercato, pochi passi avanti a me. Lo segue correndo con una ferocia inaudita un ragazzo bianco tatuato, catena al collo, berretto e spranga di ferro di 50 cm in mano. Si infila dentro il supermercato, lo raggiunge e lo pesta, picchiando forte mentre gli urla qualcosa in pesante dialetto che suona: 'tu la mia ragazza non la devi guardare!!!' Tutti i presenti si riprendono dallo shock e reagiscono, gli addetti del supermercato li dividono e tolgono la spranga dalle mani dell'aggressore".

Con queste parole una donna, testimone dell'accaduto, racconta ai microfoni di CataniaToday l'aggressione avvenuta stamattina alle 13 al semaforo tra via Androne e via Salvatore Tomaselli, nei confronti di un lavavetri.

"In pochissimo arrivano svariate volanti, - continua a raccontarci la donna presente all'aggressione - poliziotti in moto e persino a cavallo. Tutti cerchiamo di dire la nostra sull'inaudita aggressione, per primo un ragazzo che era presente al semaforo, all'origine pare della lite. Io non so cosa sia successo, né se ci fosse provocazione (il ragazzo testimoniava di no) ma sono ancora esterrefatta da quello che ho visto, dall'aggressione, dalla ferocia, dai colpi di spranga, ingiustificabili da nessuna provocazione. E ancora di più da quello che ho sentito, da tutti quelli che si sono fermati lì con me. Frasi talmente pesanti che non riesco nemmeno a raccontarle".

"Tante persone hanno assistito al pestaggio - conclude la testimone - tanta gente è sparita, altri si sono avvicinati solo per guardare, per curiosare. Altri parteggiavano chiaramente per l'aggressore senza sapere neanche cosa fosse davvero accaduto, hanno lanciato parole di rabbia e odio nei confronti di quel govane lavavetri che mi hanno lasciato davvero senza parole".