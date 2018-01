Via Archimede, controlli in un bus: denunciati due bengalesi

Nel corso di servizi volti al controllo antiterrorismo nei luoghi di aggregazione di cittadini stranieri, ieri alle ore 8.30 in via Archimede, presso il terminal bus, gli agenti hanno identificato due cittadini stranieri. Durante il controllo è emerso che uno dei due, M. M., di anni 36, si trovava a bordo dell'autobus della ditta "Segesta" diretto in Germania,mentre cercava di partire con i documenti di D. R., anch'egli bengalese, quando quest'ultimo si trovava presso il terminal bus in attesa.

I duestranieri sono stati foto segnalati con riscontro A.F.I.S. da dove è emerso che M. M. è richiedente asilo politico mentre D. R. è regolarmente soggiornante in Italia. I due sono stati quindi denunciati. per il reato di "sostituzione di persona, in concorso". Inoltre, il M. M., richiedente asilo politico, è stato inviato presso l'ufficio immigrazione di Catania per regolarizzare la sua posizione.