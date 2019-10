Via Auteri, controllata una birreria che somministrava alcolici ai minori

Dopo i controlli della polizia nella “Movida Catanese”, giungono i primi provvedimenti adottati dal Questore Mario Della Cioppa nei confronti di chi ha tenuto comportamenti illeciti nella gestione delle attività commerciali, in contrasto a comportamenti che sempre più spesso vengono adottati da esercenti senza scrupoli.

Controllata una birreria, con somministrazione di alimenti, con sede in via Auteri dalla squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura. Il titolare dell’esercizio pubblico, un cittadino bengalese, non era presente all’accertamento, sostituito dal padre pur non essendo stato autorizzato in tal senso: i poliziotti hanno constatato la presenza all’interno del locale di numerosissimi giovani intenti a consumare bevande alcoliche e superalcoliche, molti di loro erano minorenni. Un campione dei giovanissimi avventori, identificati dagli agenti, comprendeva anche un ragazzo con meno di sedici anni al quale era stata tranquillamente servita la bevanda alcolica.

Oltre a tale grave infrazione, il titolare del locale aveva occupato abusivamente ulteriori 50 m.q. di suolo pubblico, un’estensione pari al triplo dell’area autorizzata. La somministrazione del superalcolico al minore dei sedici anni è costata al responsabile del locale, identificato sul momento, una denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre per la somministrazione di alcolici agli infradiciottenni è scattata una sanzione amministrativa, insieme a quella comminata per l’assenza del titolare senza rappresentanza. Denuncia penale per entrambi, padre e figlio, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’applicazione del provvedimento adottato dal Questore comporterà per il locale la chiusura per un periodo di dieci giorni, durante i quali rimangono sospese tutte le autorizzazioni concesse al titolare per la conduzione dell’esercizio. Controlli e accertamenti, per i locali della zona della “Movida”, ma anche per tutti gli esercizi pubblici dell’area metropolitana, verranno effettuati con cadenza periodica e ai provvedimenti sanzionatori, direttamente originati dalle infrazioni rilevate, seguiranno ulteriori iniziative a garanzia della legalità, della sicurezza e dell’ordine pubblico.