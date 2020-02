Via Beccaria, a breve ripristinati cordoli e corsia preferenziale per i vigili del fuoco

Corsia preferenziale in via Beccaria. La terza commissione consiliare, presieduta dal consigliere Curia, dopo una segnalazione dei sindacati dei vigili del fuoco (su quella via ha la sede il comando dei vigili) si è occupata della questione. Infatti la segnaletica orizzontale e il cordolo delimitatore sono ormai praticamente spariti e la corsia viene invasa dalle auto, con il rischio (come già accaduto in passato) di causare incidenti con i mezzi pesanti dei cigli del fuoco. Inoltre questa corsia (della lunghezza di circa 80 metri) consente ai mezzi in emergenza di immettersi direttamente su Viale Fleming, evitando così di fare il largo giro da Piazza Lanza che determinerebbe un grave ritardo nei tempi di soccorso.

La commissione consiliare ha convocato una seduta con i tecnici dell'ufficio traffico i quali hanno assicurato che la prossima settimana si farà realizzare la segnaletica orizzontale in via Beccaria e nella corsia preferenziale sarà riportata la sigla dei vigili del fuoco e poi verrà installato il cordolo.

"Ringrazio i tecnici per il supporto fornito - ha detto Curia - e nei prossimi giorni verificheremo sull'esecuzione dei lavori previsti che si sono resi necessari affinché il Comune potesse rispondere a una legittima richiesta dei vigili del fuoco che garantiscono sicurezza a tutti i cittadini".