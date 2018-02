Via Borrello, ruba una Fiat Panda: arrestato 38enne

E' stato arrestato per furto aggravato in concorso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale Francesco Barzillona, 38 anni. Una volante in via Borrello, angolo via Sant’Angelo Fulci, ha sorpreso l'uomo, insieme ad un complice, mentre spingeva una Fiat Panda a bordo di un'altra auto, anch'essa rubata, dopo aver manomesso il sistema d'allarme.

I due alla vista della polzia sono scappati e hanno dato vita ad un rocambolesco inseguimento, al termine del quale gli agenti hanno bloccato e ammanettato il 38enne. Il complice, che inizialmente era riuscito a scappare, sentendosi poi braccato si è presentato in Questura, dove è stato denunciato per furto aggravato in concorso. Barzillona è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.