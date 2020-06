Via Buda, tra rifiuti e scooter abbandonati monta la rabbia dei residenti

Sono ormai esasperati i residenti che vivono tra via Buda e via Sangiuliano. All'ordine del giorno vivono continui disagi per via dei cumuli di rifiuti che vengono riversati nella stradina, per i bisogni fisiologici che vengono espletati con nonchalance e per i mancati controlli. Addirittura ben due scooter, in parte smontati, sono stati letteralmente abbandonati lungo l'arteria.

"E' un'indecenza - scrive a Catania Today una residente - e la nostra città è allo sfacelo. Non si può tollerare un simile degrado. Come se non bastasse vi sono anche in via Sangiuliano cassonetti su cassonetti che emanano un odore nauseabondo e sono colmi di rifiuti: è questa l'immagine che vogliamo dare ai turisti?".

Così i cittadini chiedono la rimozione dei cassonetti e una maggiore pulizia dell'area.