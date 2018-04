Via Caduti del Lavoro: due pregiudicati denunciati per furto di energia elettrica

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina ha effettuato un controllo volto a prevenire e reprimere il dilagante fenomeno del furto di energia elettrica tra i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Un controllo è stato effettuato in questa via Caduti del Lavoro dove C.M. e R.V. sono stati indagati in stato di libertà per furto di energia elettrica: allaccio abusivo il primo e manomissione del contatore il secondo. In entrambi i casi è stata disattivata la fornitura di energia elettrica.

Infine, nella serata di ieri, durante il controllo di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, il pregiudicato G.A. è stato trovato sulla pubblica via e, per questo motivo, è stato indagato in stato di libertà e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.