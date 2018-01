Comunicavano tramite radio con le vedette: arrestati due pusher

Due pusher, il 56enne Vincenzo La Piana e il 52enne Gaetano Oratore, entrambi catanesi sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri di Nesima. I militari sono riusciti a superare la rete di vedette a protezione dei pusher, eludendo le sentinelle e sorprendendo i due spacciatori intendi a vendere la droga.

Perquisiti sul posto i due sono stati trovati in possesso di 40 grammi di marijuana, 6 grammi di cocaina, sostanze già dosate e pronte allo smercio, 125 euro in contanti, incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti, nonché due ricetrasmittenti utilizzate per il collegamento radio con le vedette.

La droga, il denaro e le ricetrasmittenti sono stati sequestrati mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.