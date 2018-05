Spaccia cocaina e marijuana in via Capo Passero: 48enne arrestato

Concetto Aiello, 48 anni, è stato arrestato per spaccio di droga dalla polizia di Catania. Gli agenti passando per via Capo Passero hanno fermato un soggetto sospetto per poi perquisirlo. Il pusher è stato trovato in possesso di 98 dosi di cocaina per un peso complessivo lordo di 32 grammi,12 dosi di marijuana per un peso complessivo lordo di 13 grammi e una cospicua somma di denaro, ritenuta guadagno dell’attività di spaccio.

Il 48enne si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.