Via Capo Passero, 23enne aveva tre chili di "erba" in casa

I carabinieri hanno arrestato il 23enne catanese Ignazio Scammacca beccato dai miliari nella sua abitazione di via Capo Passero. Abitazione dinanzi alla quale vi era parecchio "movimento" e - a seguito di un controllo - sono stati trovati e sequestrati circa 3 chili di marijuana, divise in 15 buste tra la cucina, la camera da letto e un container nei pressi. Inoltre il giovane aveva del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio, 2 bilancini elettronici di precisione, 2 radio trasmittenti. Inoltre in un garage abbandonato i militari hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di marijuana a carico di ignoti. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

