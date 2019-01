Via Capo Passero, la polizia ritrova stupefacente occultato in un sottoscala

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Cinofili dell’Upgsp, durante un controllo in via Capo Passero, ha rinvenuto, 2 sacchetti all’interno dei quali si trovavano, rispettivamente: 9 involucri di marijuana, per un peso complessivo lordo di circa 166 grammi e 14 involucri di cocaina, per un peso complessivo lordo di circa 13 grammi.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta, grazie alla perseverante attività dei cani antidroga, all’interno di una cassetta di sicurezza blindata posizionata in alto, in modo da non essere facilmente individuabile, nel sottoscala di uno stabile dove erano posizionati i contatori Enel. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.