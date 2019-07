Via Capo Passero, la polizia sequestra "erba" pronta per essere venduta

Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha sequestrato due involucri contenente 150 grammi di marijuana, già sezionati e confezionati per la vendita al dettaglio. In particolare, agenti del commissariato Nesima, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, intorno alle ore 22.00, mentre transitavano in via Capo Passero, hanno notato un giovane dall’apparente età di 20 anni che ha insospettito gli agenti. Alla vista della pattuglia, il soggetto si è dato a precipitosa fuga dileguandosi tra le vie limitrofe ma, gli agenti sono riusciti a sequestrare la sostanza stupefacente poco prima in possesso del fuggitivo, sottraendola così alla vendita.