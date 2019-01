Via Capo Passero, la strada è piena di droga: trovata dai cani della polizia

Ieri, alle ore 11:30 circa, gli uomini delle Volanti, Squadra Cinofili, durante un controllo, grazie al fiuto dei cani antidroga, ha trovato in via Capo Passero, all’altezza del civico 50, in un’aiuola pubblica, 3 buste in cellophane con dentro alcune dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 160 grammi e 56 grammi di cocaina.

Nel corso del controllo, sempre per merito del fiuto dei cani poliziotto, nella stessa via Capo Passero, all’altezza del civico 85, all’interno di un tombino coperto da una grata in ferro è stata trovata una busta in cellophane trasparente al cui interno si trovavano 4 buste contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 180 grammi.

Infine, all’altezza del civico 63, nell’intercapedine di un muretto venivano rinvenute 3 buste in cellophane contenenti di marijuana per un peso complessivo di circa 197 grammi. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.