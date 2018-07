Via Capo Passero, trovati oltre 200 grammi di droga in un condominio

Una busta con 266 grammi di marijuana già confezionati in dosi pronte per lo spaccio è stata sequestrata la notte scorsa a Catania dalla polizia durante un servizio di controllo del territorio in via Capo Passero. La sostanza stupefacente è stata trovata dagli agenti delle volanti nel vano scala di un condominio. La droga è stata debitamente sequestrata a carico di ignoti e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.