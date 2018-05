Via Dusmet, controlli gratuiti per la prevenzione delle fratture da fragilità

L’appuntamento con la salute delle ossa oggi e domani dalle ore 10 alle 18 a Catania, a via Cardinale Dusmet: arriva il camper della campagna Il Piatto Forte 4 Sicily, con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull’osteoporosi e offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità, che in Sicilia interessa circa mezzo milione di donne, il 75% della popolazione femminile over 60.

“Se non trattata, l’osteoporosi rende le tue ossa fragili come porcellana” è il claim della campagna, promossa da FIRMO - Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie dell’Osso, Amgen ed Echolight. La campagna, che si avvale del Patrocinio della Regione Sicilia e dei 9 Capoluoghi coinvolti, tocca tutta la regione dall’11 al 23 maggio con un tour di screening e sensibilizzazione.

"L’osteoporosi è una condizione in forte aumento anche in conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione italiana – dichiara Giovanni D’Avola, Responsabile Servizio di Reumatologia e Osteoporosi, Ospedale San Luigi di Catania – purtroppo negli ultimi anni la soglia di attenzione su questa malattia si è ridotta: è assolutamente necessario agire sulla popolazione, sui media e anche sui medici di famiglia con azioni precise di sensibilizzazione, orientate a creare buona cultura sul problema osteoporosi e ad educare donne e uomini a prevenire questa patologia adottando stili di vita più salutari, che consentano di mantenere le ossa in buona salute e a sottoporsi periodicamente ad esami preventivi e diagnostici come la MOC".

"Gli studi dimostrano ampiamente l’efficacia di denosumab, anticorpo monoclonale che blocca l’azione degli osteoclasti, nel ridurre il rischio fratturativo dal 40% fino ad oltre il 60% a seconda del distretto osseo – dichiara Domenico Maugeri, Delegato regionale della SIOMMS e Professore Emerito di Geriatria, Università di Catania – noi specialisti, che abbiamo confidenza con questo farmaco nella pratica clinica, lo possiamo confermare. Ritengo che denosumab in questo momento sia il trattamento più all’avanguardia per il trattamento dell’osteoporosi in tutte le forme".