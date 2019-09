Via Carducci, strada dissestata e piena di erbacce

Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, per l’ennesima volta, sollecita l’Amministrazione comunale ad intervenire urgentemente con un piano di manutenzione straordinaria in via Carducci, Quartiere Borgo-Sanzio. Il Comitato, organismo di rappresentanza dell’omonimo quartiere, che si fa portavoce delle proteste dei cittadini del quartiere, aveva già chiesto mesi fa un vero e proprio piano intervento di manutenzione e gestione, in particolare operazioni di asfaltatura e di scerbatura. Il quartiere, per anni, è stato lasciato nel più completo abbandono e degrado. "La via Carducci è impraticabile con un asfalto a groviera, i marciapiedi sono invasi da erbacce e i cespugli crescono in modo selvaggio ai margini. Peraltro si tratta di una strada molto trafficata con tanti esercizi commerciali, uffici e scuole, con molto traffico e pedoni a qualsiasi ora".

Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Sono trascorsi tanti anni e non è stato realizzato un vero e proprio intervento su tutta la strada, solamente lo scorso 6 settembre hanno eseguito operazioni di asfaltatura per sporadici tratti, in tutto a soli tre metri della strada. Naturalmente senza operazioni di scerbatura. Allo stato attuale, sempre pessimo, i cittadini fanno nuovamente appello alle autorità competenti e invitano ad un sopralluogo del quartiere. I residenti, pur consapevoli della fase congiunturale e delle difficoltà finanziarie che affliggono la maggior parte dei comuni italiani, esortano ad un piccolo sforzo per reperire le necessarie risorse finanziarie".

Non chiedono autostrade, strade a quattro corsie, rotatorie o altro, chiedono soltanto che la strada di via G. Carducci sia resa idonea allo scopo per cui è stata realizzata, a tutela degli onesti cittadini che vi abitano e pagano regolarmente le tasse. "Auspichiamo che si intervenga immediatamente, prima di ritrovarsi in una vera e propria giungla. Tutto questo al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Chiediamo a chi di dovere di attivare in tempi brevi un pronto intervento. Le foto mostrano tutto il degrado che persiste da tempo. Ci auguriamo, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte da parte dei residenti e commercianti del quartiere, che l’Amministrazione al più presto si attivi con un vero e proprio piano di manutenzione e gestione straordinaria completa su tutta la strada", conclude il Comitato.