Via Castromarino, la Procura autorizza lavori di messa in sicurezza

A seguito dell’istanza presentata lo scorso 10 Marzo dal sindaco Salvo Pogliese, il sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Catania Andrea Norzì ha autorizzato l’accesso allo stabile di via Castromarino per la messa in sicurezza dopo il crollo che lo ha interessato. In questo modo, la Procura, pur mantenendo il sequestro dell’immobile, ha accolto la richiesta del primo cittadino di consentire lo svolgimento dell’attività di consolidamento dello stabile, propedeutica alla ripresa dei lavori di scavo della metropolitana, garantendo l’incolumità degli abitanti della zona e delle maestranze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.