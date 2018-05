Via Ciancio, guineano indagato per spaccio di droga

Un guineano è stato indagato in stato di libertà dalla polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti delle volanti, nel transitare per via Ciancio, all’incrocio con via De Marco, notavano due extracomunitari confabulare con fare sospetto.

Alla vista dei poliziotti i due si sono allontanati, ma uno è stato bloccato e, seppur avesse tentato di disfarsene, è stato trovato in possesso di 9 grammi di marijuana e di 30 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e la somma illecita sono stati posti a sequestro penale.