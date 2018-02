Allagamenti in via Cigno, al via la raccolta firme del consigliere Giacone

Non appena arriva la pioggia in via Cigno, la strada si allaga. Un tombino otturato non consente all'acqua piovana di defluire e i residenti della zona lamentano il proble,a che si ripropone, volta per volta, con l'arrivo del maltempo in città.

Il consigliere della quarta circoscrizione Mirko Giacone ha allora deciso di lanciare una raccolta firme per chiedere ufficialmente all'amministrazione comunale di intervenire.

"Ringrazio i residenti di avermi voluto portavoce dei problemi esistenti nella via, - afferma il consigliere della quarta municipalità - in termini di carenza di pulizia, che invece dovrebbe avvenire periodicamente e per la presenza di un tombino otturato che causa allagamenti durante le violenti piogge, considerato anche che la pendenza di via Macello che fa si che tutta l’acqua piovana, finisca in questa via. Chiedo pertanto all’amministrazione centrale di garantire questi servizi essenziali ai cittadini, perché non esistono cittadini di serie A e di serie B. Anche le periferie devono essere gestite con diligenza. Mi auguro che stavolta, forti di questa raccolta firme, l’amministrazione non si dimostri sorda alle richieste di questi concittadini”.