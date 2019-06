Via Dalmazia, tenta di rubare un motociclo e scappa: fermato

Nel corso della notte, le volanti hanno denunciato M.J.S., pluripregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato. In particolare, è stata diramata via radio una nota la quale descriveva dettagliatamente due soggetti che, poco prima, avevano tentato di rubare un motociclo parcheggiato in via Dalmazia allontanandosi poi per il viale Vincenzo Giuffrida. I poliziotti alla ricerca dei malfattori, hanno individuati poco dopo e non distante dal luogo del tentato furto, uno dei due soggetti, che è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. L’uomo è stato riconosciuto dalla vittima del tentato furto che nel frattempo era giunta in Questura per formalizzare la denuncia. Il malfattore è stato denunciato e, dopo aver ammesso le proprie colpe, si è prodigato per rimborsare i danni causati al proprietario del mezzo.