Via degli Ulivi abbandonata, l'appello del comitato Romolo Murri

"Parlare di emergenza incendi a Catania in questo periodo è assolutamente scontato. Perchè allora nessuno interviene per mettere in sicurezza l’intera via degli Ulivi nel quartiere di San Nullo a Catania? Qui il rischio roghi, insieme all’abbandono incontrollato dei rifiuti, è più vivo che mai". E' l'appello del comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, che chiede da tempo di rivalutare, riqualificare e restituirlo alla cittadinanza. Un luogo quasi completamente abbandonato con la conseguenza che qui, da maggio a settembre, gli incendi sono all'ordine del giorno.

"Oggi aumentano le proteste dei residenti delle palazzine circostanti che chiedono misure di sicurezze adeguate per rivalutare l’intera via degli Ulivi. Fino a quando si potrà andare avanti così? Fino a quando si potrà contare sulla fortuna o sull'esperienza della gente che vive a pochi passi dal parco degli Ulivi ed è quasi abituata a tutto ciò?", dichiara Parisi. "Residenti che più volte hanno lanciato appelli alla riqualificazione di questo territorio e che puntualmente, negli ultimi anni, sono finiti nel dimenticatoio. Da qui emerge la necessità di operare ora con un piano di interventi dettagliato e preciso come unica formula efficace per combattere la piaga del fuoco e dell’abbandono illegale dei rifiuti", conclude la nota.

