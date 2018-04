Via del Purgatorio, si scambiano un fucile in strada: tre arrestati

I carabinieri di piazza Dante ieri sera hanno arrestato tre catanesi di 18, 20 e 29 anni, ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi alterate in concorso e ricettazione. Nel corso di un servizio rivolto alla ricerca di armi i militari hanno notato il terzetto scambiarsi delle buste di plastica nera. I tre, accorgendosi della presenza dei carabinieri, per sottrarsi al controllo, hanno tentato d nascondersi all’interno di una abitazione vicina a via del Purgatorio.

L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccarli e procedere a perquisizione dei luoghi, con il ritrovamento e sequestro di un fucile doppietta cal. 12 con matricola parzialmente abrasa; tre cartucce cal. 12 marca “Cheddite”; un bilancino di precisione con tracce di cocaina. L’arma in buono stato d’uso sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici di rito. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.