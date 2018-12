Via della Primula, i ragazzi degli scout ripuliscono la zona

ll piccolo polmone verde di via della Primula, nel rione Carrubba, che torna a nuova vita grazie al gruppo scout “Catania 9”. Responsabili e ragazzi che si sono rimboccati le maniche ed hanno voluto lanciare un messaggio di civiltà e cittadinanza attiva.

Il giovane Alessandro Rubbino ha così realizzato un progetto che aveva nel cuore da tempo, trovando nel gruppo scout una fattiva collaborazione e reattività. I componenti di “Catania 9” da sempre sono impegnati nel sociale e questo li ha resi promotori di molti altri progetti rivolti all’aiuto verso gli anziani, i senzatetto ed i diversamente abili.

La pulizia di via Della Primula diventa, quindi, un gesto all’insegna della cooperazione che dimostra come si possano ottenere grandi risultati quando le forze sane del quartiere collaborano per il bene del territorio. Un progetto di cui il coordinatore comunale di Forza Italia Giovani Carmelo Coppola ha voluto farsi portavoce e che il consigliere comunale Luca Sangiorgio, Capogruppo “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania”, ha sposato in pieno.

“Da qui il contatto diretto con la direzione ecologia che ha fatto avere agli scout le autorizzazioni necessarie e il materiale indispensabile alla raccolta dei rifiuti e che ringrazio per la tempestività. Finita questa fase-prosegue Sangiorgio- il processo di valorizzazione del piccolo parco di via della Primula non può ritenersi ancora concluso. Per queste ragioni mi attiverò immediatamente per dotare l’area di cestini per i rifiuti, giochi per i bambini, una continua manutenzione del verde e- attraverso la commissione toponomastica- conferirle una denominazione ufficiale”.