Spacciano droga in via delle Finanze: arrestati due gambiani

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato Damba Ousmane, 26enne, e Sawaneh Ibraim, 20enne, entrambi originari del Gambia, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri sera, una gazzella passando per via Delle Finanze ha notato i due al margine della strada. Insospettiti dall’atteggiamento tenuto dai due giovani i carabinieri li hanno fermati procedendo ad un controllo e successivamente ad una perquisizione personale, trovandoli in possesso di 22 grammi di marijuana e 1,30 grammi di cocaina.

Durante queste operazioni il 20enne ha tentato la fuga entrando in collutazione con i militari che, l'hanno prontamente bloccato. La droga è stato sequestrato. Gli arrestati, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.