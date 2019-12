Via delle Finanze, rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Nella mattina del decorso giorno 7 dicembre, agenti delle Volanti hanno arrestato, per il reato di rapina aggravata in concorso e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, Jamal Ston, del 1998, di nazionalità gambiana. Nello specifico, alle ore 6,35 circa, personale delle Volanti è intervenuto in via delle Finanze dove era stato segnalato un individuo che stava inseguendo due cittadini extracomunitari che lo avevano aggredito e, minacciandolo con una bottiglia rotta, lo avevano rapinato del portafogli. Gli operatori, acquisite le descrizioni degli aggressori, sono riusciti ad individuarne e a bloccare uno di essi che ha opposto una violenta resistenza ai poliziotti. L’uomo, identificato per sopra nominato Ston Jamal, è stato quindi accompagnato in questura dove, nel contempo, la vittima ha formalizzato la denuncia per la rapina subita. Dopo gli adempimenti di rito e il fotosegnalamento, lo Ston è stato tratto in arresto per essere poi associato, su disposizioni del pubblico ministero di turno, presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa di convalida davanti al Gip.