Via Dusmet, investita una ragazza a piedi: "Era in una pozza di sangue"

Una ragazza sui 20 anni è stata investita questa mattina, intorno alle 8.15, mentre percorreva a piedi la via Dusmet, all'altezza dell'ingresso della Dogana.

Come raccontano più testimoni oculari il vetro anteriore della vettura, una Daewoo Matiz di colore rosso, era rotto, e la giovane è stata trovata a terra dai soccorritori in condizioni preoccupanti. "Era piena di sangue e stesa a terra - racconta un automobilista - fortunatamente c'era una macchina della polizia a pochi metri che è subito intervenuta per soccorrerla".

Non sono ancora note le condizioni della vittima ma chi ha osservato la scena ha parlato di difficoltà nel trasporto della donna all'interno dell'ambulanza. (IN AGGIORNAMENTO)