Via Emilia, beccato dalla polizia con 40 involucri di cocaina

Le volanti della polizia hanno arrestato Ivan Calì per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 23.00, gli agenti hanno controllato, in via Emilia, un soggetto che viaggiava a bordo di uno scooter. L’uomo ha manifestato un po' di agitazione, alla vista dei poliziotti, i quali hanno deciso di controllarlo.

Dopo averlo identificato, è stato accertato che l’uomo deteneva una busta in plastica trasparente, in cui erano contenuti 40 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo di 13 grammi.

Quanto rinvenuto è stato debitamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha anche disposto che il Calì venisse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.