Via Filippo Eredia, tenta di rubare una copertura in ferro e scappa: denunciato

In via Filippo Eredia gli agenti delle volanti hanno sorpreso due individui che stavano tentando di asportare delle lamiere in ferro della copertura del tetto di una struttura comunale in disuso. I ladri alla vista dei poliziotti sono scappati, ma uno dei due, N.S.F, è stato bloccato e identificato.

Sul posto sono stati trovati attrezzi utili per lo scasso che sono stati sequestrati. Il malfattore individuato è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato in concorso.