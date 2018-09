Evade dai domiciliari e passeggia il cane in via Etnea: arrestato

Nel corso della notte gli agenti delle volanti hanno arrestato Giacomo Mandra, 39 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, mentre in piena notte stava passeggiando il cane in via Etnea, incurante degli obblighi. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 39enne è stato rimesso agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.