Via Etnea, scatta l'allarme bomba: ecco gli artificieri in azione

Tanta la paura questa mattina in via Etnea quando, dopo aver trovato alcune valigie abbandonate davanti al palazzo della Prefettura, alcuni cittadini hanno allertato le forze dell'ordine. Dopo aver chiuso l'intera area, i carabinieri del nucleo artificieri hanno analizzato i bagagli incustoditi e, dopo aver posizionato alcune microcariche - inutilizzate - hanno potuto verificare l'assenza di ordigni esplosivi. I militari si sono poi serviti dei locali di un negozio per un'ulteriore verifica.