Droga, arrestati due gambiani in via delle Finanze

I carabinieri della radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato due gambiani di 20 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, l’equipaggio della “gazzella” entrando in via delle Finanze ha visto da lontano i due confabulare con altri extracomunitari. Decidendo di sottoporli a controllo i militari si sono avvicinati notando distintamente che i due, accortisi della loro presenza, hanno gettato per terra una busta.

Bloccati e recuperata la busta, i carabinieri, vi hanno rinvenuto all’interno circa 100 grammi di hashish ed alcuni grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania piazza Lanza.