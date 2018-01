Ruba un'autoradio con la compagna e il figlio piccolo: 40enne arrestato

Francesco Marletta, 40enne pluripregiudicato è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso. Il pluripregiudicato è stato sorpreso dagli agenti delle volanti in via Fiorentino mentre forzava la portiera di un'Alfa Romeo 147 per poi appropiarsi velocemente dell'autoradio all'interno. Il tutto è avvenuto mentre la compagna dell'uomo lo aspettava in auto insieme al figlio minore, forse proprio per depistare eventuali controlli.

Una volta compiuto il furto i due si sono allontanati, ma sono stati subito bloccati dai poliziotti. Il Pm ha disposto che Marletta fosse rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.