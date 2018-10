Discarica in via Fancesco Cilea, la fontana è invasa dai topi

Ancora una volta, i residenti della zona ci segnalano la presenza di numerosi ratti in via Francesco Cilea, angolo via Ursino. La differenziata si accumula lungo i bordi del marciapiede, in corrispondenza di una fontana divenuta ormai una pattumiera. Questo crea un invitante richiamo per i roditori, che si nutrono di ogni ben di Dio creando inevitabili problemi di igiene pubblica.