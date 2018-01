Evade dai domiciliari e viene sorpreso alla guida di un'auto: arrestato

Nel corso della scorsa notte gli agenti delle volanti durante un normale servizio di controllo del territorio, passando per via Galermo, hanno riconosciuto un noto pregiudicato catanese, Luca Aurora, 25 anni, sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo era alla guida di un’autovettura e alla vista della pattuglia ha aumentato bruscamente la velocità, fino a fermarmi nei pressi della propria abitazione, dove il malvivente ha abbandonato il mezzo per correre verso casa.

L'uomo è stato immediatamente scovato all’interno dell’abitazione e arrestato per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficale. Al momento è rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.