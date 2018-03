Via Garibaldi, esplode una palazzina: i soccorsi sul posto| VIDEO

Esplosione per perdita di gas, tre morti: due sono vigili del fuoco. La squadra arrivata sul posto, dopo la segnalazione dei vicini, avrebbe utilizzato una motosega per tagliare un catenaccio della porta. Quando però l'attrezzo ha toccato la catena, le scintille avrebbero raggiunto la bombola di gas presente nella bottega, provocando il violento boato che ha investito i vigili del fuoco. Presenti sul posto i cani delle unità cinofile per trovare una delle vittime sotto le macerie. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Sul luogo si trova anche il Pm di turno.