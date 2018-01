Posa della fibra ottica e disagi in via Genova, Giorgianni: "Ho sospeso i lavori"

"Avvisiamo l'azienda che si occupa della messa in posa della fibra che lasciando il tombino in questo modo 'A genti si rumpi u coddu''" con questo cartello affisso su via Genova gli abitanti hanno manifestato il disagio causato dagli scavi per il passaggio della fibra ottica.

L'assessore ai lavori pubblici Michele Giorgianni con un commento su facebook ha prontamente risposto ai cittadini: "La gente ha ragione, infatti ho sospeso i lavori sino a quando non saranno sistemate le strade a regola d'arte. Bisogna anche capire, però, il perchè di questi lavori che giustificano - a mio avviso - il disagio".

" La fibra ottica - continua l'assessore - consentirà la navigazione a una velocità super veloce che è oro per molte imprese. Nel prossimo futuro (che in alcuni pezzi di mondo è presente) la possibilità di navigare a questa velocità sarà indispensabile. Catania è una delle 4 città d'Italia che ha questo tipo di tecnologia"