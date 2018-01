Circonvallazione, cadono calcinacci dal ponte: chiusa via Vincenzo Giuffrida

Cadono calcinacci dal ponte di via Vincenzo Giuffrida, in Circonvallazione, e la strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono presenti i vigili urbani, i vigili del fuoco e il personale comunale dell'ufficio di pubblica incolumità per rimuovere i pezzi d'intonaco che si sono staccati questa mattina e verificare la stabilità del sovrappasso.

Dalla sala operativa della polizia municipale fanno sapere che, al termine delle verifiche, sarà stabilito se chiudere definitivamente la strada o riaprirla al traffico veicolare.

In aggiornamento