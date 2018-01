Via Lago di Nicito, tentano di rubare uno scooter: arrestati

Due arresti delle volanti per furto di motociclo. A seguito di una segnalazione giunta al 112, la polizia è giunta in via Lago di Nicito dove un giovane era intento ad armeggiare con i fili di uno scooter Honda SH 150 di colore nero parcheggiato sul marciapiede, mentre un altro soggetto faceva da palo posizionato a circa 1 metro di distanza dallo scooter.

Spanò G. e Del Galdo G. sono finiti così in manette. Alla vista dell’autovettura della polizia, infatti, i due malfattori hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti e tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà in data 8 gennaio 2018.