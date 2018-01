Via Leucatia, cade un albero all'interno della scuola Italo Calvino

Tanti i disagi causati dal vento anche nella seconda municipalità. In particolare in via Leucatia 141, nel plesso scolastisco dell'istituto comprensivo "Italo Calvino" un albero stanotte è caduto a causa delle forti raffiche ed è precipitato prima sulla recinzione della scuola e poi sulla strada, bloccandone la circolazione. Anche in piazza I Vicere un pino ha subìto la furia del vento e in via Concetto Marchesi un grosso ramo è caduto su due auto parcheggiate.

"Sia io che il dirigente della scuola 'Italo Calvino Salvaotre Impellizzeri abbiamo più volte segnalato il problema degli alberi - afferma il consigliere della seconda municipalità Vincenzo Crimi - e ci era stato assicurato che la potatura sarebbe avvenuta a breve. Invece stanotte si è verificato questo enorme danno, per fortuna in un momento di vacanze natalizie, durante il quale la scuola è chiusa. All'interno del cortile ci sono altri rami potenziamente pericolosi per la sicurezza pubblica, che dovrebbe essere maggiormente garantita all'interno di un edificio scolastico".

"Attualmente - conclude il consigliere Crimi - il personale del Comune sta provvedendo a risolvere il problema, ma richiedo ancora una volta, a gran voce, un intervento di potatura degli alberi ad alto fusto, privilegiando gli spazi relativi ai plessi scolastici"