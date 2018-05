Via Luigi Sturzo, prostitute nigeriane fermate dalla polizia

Gli agenti delle volanti, hanno effettuato nel centro storico di Catania un servizio mirato al contrasto del fenomeno della prostituzione. I poliziotti sono intervenuti in via Luigi Sturzo dove era stata segnalata la presenza di alcune cittadine extracomunitarie dedite alla prostituzione su strada.

Alla vista degli agenti le donne, hanno cercato di eludere il controllo scappando, ma sono state prontamente bloccate ed accompagnate in Questura. Dopo le incombenze di rito, le prostitute utte cittadine di nazionalità nigeriana, sono state rilasciate in quanto in regola con il permesso di soggiorno.