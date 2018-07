Spaccia marijuana in via del Maggiolino: arrestato 44enne

Il 44enne catanese Giovanni Salanitro è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga. Gli agenti delle volanti passando per via del Maggiolino hanno notato un viavai sospetto di persone e hanno proceduto ad un controllo, identificando l'uomo e trovandolo in possesso di 434 grammi di marijuana.

Lo spacciatore, in attesa del giudizio direttissimo, si trova agli arresti domiciliari.