Via Manzoni, nuovo piano sperimentale nella zona della Questura

Il comandante della polizia municipale e direttore dell’ufficio traffico urbano, Stefano Sorbino, su richiesta della Questura di Catania ha disposto la chiusura al traffico, del tratto di via Alessandro Manzoni da via Collegiata a via Antonino di Sangiuliano. Considerato che è ancora da valutare il potenziale impatto sul traffico della zona, da verificare con una sperimentazione settimanale, l’Amministrazione Comunale ha previsto che il provvedimento abbia un carattere temporaneo, così da apportare eventuali correttivi.

il nuovo piano viario diverrà operativo e sarà monitorato per verificarne la compatibilità, consultando tutte le parti interessate(commercianti, residenti, tassisti), per poi procedere a una valutazione definitiva. In dettaglio, i temporanei provvedimenti adottati: 1) E’ istituito divieto di accesso per tutti i veicoli in via Alessandro Manzoni da via Collegiata a via Antonino di Sangiuliano; 2) E’ istituito senso unico di marcia in via Collegiata, da ovest verso est (da via Alessandro Manzoni a via Etnea); 3) E’ istituito senso unico di marcia in via Fragalà, da ovest verso est (da via Etnea a via Mancini);. 4) E’ istituito senso unico di marcia in via Antonino Mancini, da sud verso nord, da via Fragalà a via A. di Sangiuliano; 5) E’ istituito segnale di STOP su via Mancini incrocio via A. di Sangiuliano. 6) E’ istituito divieto di accesso per tutti i veicoli, eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, in via Alessandro Manzoni da via Antonino di Sangiuliano a via Collegiata;