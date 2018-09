Via Martoglio, restringimento di un tratto di strada per i lavori della metropolitana

Sino al 21 dicembre la viabilità in via Nino Martoglio, nel tratto in prossimità di via Reclusorio del Lume, sarà modificata con un restringimento dell'arteria stradale che garantirà comunque al transito veicolare una corsia di marcia. Il provvedimento, comunica la direzione Lavori pubblici, è necessario a consentire lavori di scavo per la realizzazione della nuova tratta della metropolitana Stesicoro – Aeroporto.

Gli interventi, indicati dalla segnaletica, saranno eseguiti dalla Cmc con il controllo del ministero delle Infrastrutture gestione governativa Fce. Pattuglie della polizia municipale saranno presenti per fluidificare il traffico veicolare e alleviare i disagi alla circolazione.