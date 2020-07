Via Massimiliano Kolbe al buio, la denuncia di Buceti

In via Massimiliano Kolbe va immediatamente ripristinata la pubblica illuminazione. Una richiesta formulata dal presidente del IV municipio Erio Buceti e dal consigliere Giuseppe Giustolisi dopo l’ennesima protesta degli abitanti della zona. “L’ultimo sopralluogo è servito a renderci conto della gravità del problema- afferma Buceti- dopo via Geza Kertesz e via Girolamo Gravina un’altra strada del nostro territorio resta completamente al buio da troppo tempo. E questo è assolutamente intollerabile. In via Kolbe così, oltre ad eventuali scippi o rapine, i pedoni rischiano di essere investiti mentre attraversano la strada. Ringrazio il consigliere Giuseppe Giustolisi che per primo si è interessato alla tematica e sta approntando tutto l’iter burocratico necessario per risolvere il problema”. Tutto in pochi interventi decisivi e dai costi contenuti. Segnalazioni che, oltre ai lampioni nuovamente funzionanti, in via Kolbe si concentrano soprattutto nella realizzazione di un’ arteria che attraversi un terreno comunale abbandonato e crei un nuovo collegamento con via Don Minzoni.

